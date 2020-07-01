  1. إيران
٠١‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٩:٢٥ ص

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تفجير إرهابي يستهدف سيارتين للحرس الثوري / إصدار حكم الإعدام على روح "الله زم"

تفجير إرهابي يستهدف سيارتين للحرس الثوري / إصدار حكم الإعدام على روح "الله زم"

كان من أهم التطورات على الساحة الايرانية خلال الساعات الـ24 الماضية "تفجير إرهابي يستهدف سيارتين للحرس الثوري" وتصريح الخارجية بأن"الأمن في المنطقة لا يتحقق من خلال الإنصياع لأوامر أمريكا"، اضافة الى "وصول عدد الوفيات جراء كورونا يبلغ الى 10،17 شخص"، كما أن "القضاء الايراني إصدر حكم الإعدام على روح الله زم"، كما شهدت العاصمة طهران مساء أمس "حادثة انفجار في مركز علاج طبي في شمالها".

تفجير إرهابي يستهدف سيارتين للحرس الثوري

تفجير إرهابي يستهدف سيارتين للحرس الثوري جنوب شرق ايران دون وقوع ضحايا

اعلن النائب في مجلس الشورى الاسلامي فداحسين مالكي عن تفجیر ارهابي استهدف سيارتين للحرس الثوری في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق ايران، اسفر فقط عن اصابة قائد الحرس الثوري بالمنطقة، نافيا اشاعة اسر عدد من افراد الحرس الثوري في هذه العملية الارهابية.

كما أضاف: ان الهجوم الارهابي الذي تعرضت له سيارتا الحرس الثوري لم يسفر عن وقوع ضحايا.

الأمن في المنطقة لا يتحقق من خلال الإنصياع لأوامر أمريكا

الأمن في المنطقة لا يتحقق من خلال الإنصياع لأوامر أمريكا
دعا المتحدث بإسم الخارجية الايرانية عباس موسوي بعض دول المنطقة الى الكف عن الخنوع الأعمى لأوامر الولايات المتحدة، التي تعد مظهر الظلم في العالم، مؤكدا أن الأمن والسلام في المنطقة يتحققان من خلال الانصاياع لأوامر أمريكا، بل عبر التعاون الاقليمي.

ووصف موسوي أن دعم المطالب الامريكية في تمديد الحظر التسليحي على ايران، من قبل بلدان تقوم منذ أكثر من خمسة أعوام بسفك دماء النساء والاطفال في اليمن عبر الاسلحة الامريكية، بفكاهة مضحكة.

عدد الوفيات جراء كورونا يبلغ الى 10،17 بعد رصد 147 حالة وفاة جديدة

عدد الوفيات جراء كورونا يبلغ الى 10،17 بعد رصد 147 حالة وفاة جديدة

اعلنت وزارة الصحة الايرانية عن ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا الى 10 الاف و817 شخصا، بعد تسجيل 147 حالة وفاة جديدة، كما تم رصد الفي و457 حالة اصابة جديدة بهذا المرض خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 227  الاف و 662 حالة في البلاد.

إصدر حكم الإعدام على "روح الله زم" في قضية تجسس وتحريض

إصدر حكم الإعدام على "روح الله زم" في قضية تجسس وتحريض

أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية في ايران “غلام حسين اسماعيلي” اصدار حكم الإعدام بحق مدير موقع آمدنيوز المعارض “روح الله زم” في قضية التجسس والتحريض على زعزعة أمن البلاد.

انفجار في مركز علاج طبي في شمال طهران

حادثة انفجار في مركز علاج طبي شمال العاصمة طهران / عدد الضحايا يصل الى 18 شخصا

حصل انفجار في مركز "سينا مطهر" للعلاج الطبي شمال العاصمة طهران حوالي الساعة التاسعة مساءا بتوقيت طهران.

واعلن المتحدث باسم الاطفائية جلال ملكي في حديث لمراسل مهر، ان رجال الاطفاء تمكنوا من اخراج 19 شخصا من المبنى، حيث توفي 18 منهم وتم انقاذ شخص.

/انتهى/.

رمز الخبر 1905404

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