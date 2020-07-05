تسجيل 148 وفاة جديدة جراء كورونا/تصريحات شمخاني حول عملية إغتيال الشهيد سليماني

روحاني وجهانغيري يهنئان بمناسبة العيد الوطني لبيلاروسيا

هنأ كل من الرئيس الايراني حسن روحاني ونائبه الاول اسحاق جهانغيري نظيريهما البيلاروسيين ضمن برقيات منفصلة بمناسبة العيد الوطني لبيلاروسيا.

واعرب روحاني عن أمله لتطوير لتحقيق المزيد من التطور في كافة المجالات في العلاقات بين ايران وبيلاروسيا.

ايران ... تسجيل 148 حالة وفاة جديدة جراء كورونا

اعلنت وزارة الصحة الايرانية عن ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا الى 11 الاف و408 شخصا، بعد تسجيل 148 حالة وفاة جديدة، كما تم رصد الفي و449 حالة اصابة جديدة بهذا المرض خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 11 الاف و408 شخصا.

شمخاني: إغتيال الشهيد "سليماني" كان أكبر هدية أمريكية للإرهابيين

صرح أمين المجلس الاعلى للأمن القومي والسياسة الخارجية في ايران خلال اجتماع لجنة المتابعة السياسية -القانونية لملف اغتيال الشهيد قاسم سليماني، أن عملية الاغتيال هذه كانت أكبر هدية أمريكية للإرهاب وحماة الارهاب.

وأضاف: ان حنق وحقد اميركا والكيان الصهيوني تجاه الشهيد الفريق قاسم سليماني والشهيد ابو مهدي المهندس يعود الى دورهما منقطع النظير في مكافحة الارهاب التكفيري في المنطقة وفضح مسرحية مكافحة الارهاب الاميركية.