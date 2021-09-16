الغاء جميع رحلات شركة الخطوط الجوية العراقية من والى ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان منظمة الطيران المدني الايرانية صرحت في بيان لها اليوم، ان هذا القرار جاء بعد اخطار الشركة العراقية لمرات عديدة بضرورة عدم بيع التذاكر للمتقدمين الذين لم يحصلوا على تاشيرات الدخول الى العراق.

واضاف البيان: ان منظمة الطيران المدني الايرانية تعلن بهذا القرار ان كافة الرحلات المتعلقة بشركة الخطوط الجوية العراقية (من والى ايران) اعتبارا من يوم 17 ايلول، اصبحت لاغية.

والزمت المنظمة الوطنية في بيانها الصادر اليوم، الشركة العراقية للطيران بإعادة قيمة التذاكر المباعة وغيرها من الرسوم ذات الصلة الى اصحابها، على وجه العجالة.

يذكر، ان السلطات العراقية الزمت في قرارها الاخير، على كافة الزوار المتجهين الى هذا البلد للمشاركة في زيارة الاربعين الحسينية (ع)، باستصدار تاشيرات الدخول قبل المغادرة؛ معلنة حظر اصدار التاشيرات في جميع مطارات الدولة./انتهى/