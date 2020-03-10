استئناف الرحلات الجوية لشركة "هما" الايرانية للطيران الى اوروبا

وافادت العلاقات العامة لشركة "هما" اليوم الثلاثاء، ان الشركة ستعاود كافة رحلاتها من والى اوروبا اعتبار من يوم 11 اذار/مارس الحالي.

يذكر انه في ضوء القيود المفروضة جراء تفشي فيروس كورونا من جانب اللجنة الاوروبية على رحلات هما، ومتابعة الامر من جانب المدير التنفيذي ومسؤولي الشركة الى جانب المفاوضات الجارية بين منظمة الطيران المدني و وزارة الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية مع اللجنة الاوروبية، فقد تمت الموافقة على استنئناف جميع الرحلات التي كانت قد توقف اثر انتشار الفيروس، باستثناء فيينا واستوكهولم وغوتنبيرغ.