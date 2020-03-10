  1. الإقتصاد
١٠ مارس ٢٠٢٠ - ١٨:٤٨

استئناف الرحلات الجوية لشركة "هما" الايرانية للطيران الى اوروبا

استئناف الرحلات الجوية لشركة "هما" الايرانية للطيران الى اوروبا

أعلنت شركة الخطوط الجوية الايرانية "هما" معاودة رحلاتها باتجاه اوروبا وذلك بعد توقف استغرق يومين على خلفية تفشي فيروس كورونا.

وافادت العلاقات العامة لشركة "هما" اليوم الثلاثاء، ان الشركة ستعاود كافة رحلاتها من والى اوروبا اعتبار من يوم 11 اذار/مارس الحالي.

يذكر انه في ضوء القيود المفروضة جراء تفشي فيروس كورونا من جانب اللجنة الاوروبية على رحلات هما، ومتابعة الامر من جانب المدير التنفيذي ومسؤولي الشركة الى جانب المفاوضات الجارية بين منظمة الطيران المدني و وزارة الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية مع اللجنة الاوروبية، فقد تمت الموافقة على استنئناف جميع الرحلات التي كانت قد توقف اثر انتشار الفيروس، باستثناء فيينا واستوكهولم وغوتنبيرغ.

رمز الخبر 1902709

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