التوصل إلى اتفاق جيد بشأن أفغانستان في الاجتماع الرباعي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال سعيد خطيب زادة، في معرض رده على سؤال أحد الصحفيين حول نتائج الاجتماع الرباعي بين إيران وروسيا والصين وباكستان بشأن أفغانستان: عقدت في الأيام الأخيرة محادثات مسهبة بين ممثلي الدول الأربع قبل وبعد الاجتماع القصير وزراء خارجية هذه الدول.

وأضاف: نوقشت بنود الاتفاقية بالتفصيل خلال اجتماعات ثنائية لأمير عبداللهيان مع نظرائه الروسي والصيني والباكستاني، على هامش قمة شنغهاي وسيتم إعلان النتائج وفقًا للاتفاق.

وأكد خطيب زاده: إن القضایا والاتفاقات التي تم التوصل إليها ، بما في ذلك خلال هذا الاجتماع ، تمت الموافقة عليها من قبل الوزراء الأربعة ، وهو ما سينعكس في البيان.

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