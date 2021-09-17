وزارة الصحة: كورونا يسجل 364 وفاة جديدة في ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اضافت وزارة الصحة في تقريرها اليومي حول آخر حصيلة تفشي فيروس كورونا الوبائي في ايران، ان نتايج الفحوصات التي اجريت منذ امس الخمیس لغاية اليوم الجمعة، سجّلت 17 الفا و605 اصابة جديدة ليرتفع اجمالي عدد المصابين الى 5 ملايين و378 الفا و408 اشخاص.

و کان عدد الوفيات أمس الخميس 453 حالة و اليوم تراجع هذا العدد بشكل ملموس لينخفض إلى 364 حالة.

وبحسب البيان نفسه، فقد بلغ عدد المتعافين من مرض كورونا المعدي في ايران لحد اليوم، 5 ملايين و396 الفا و13 شخص.

ونوهت وزارة الصحة، في بيانها الصادر اليوم ايضا، بتوزيع 41 مليونا و250 الف و460 جرعة (الاولى والثانية )، من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بين المواطنين على صعيد البلاد.

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