تسجيل 391 حالة وفاة جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس السبت ولغاية ظهر اليوم الاحد تم تسجيل 15 ألفا و 975 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 424 ألفا و 835 إصابة مؤكدة.

واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 2 الفا و207 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت ان 6 الفا و765 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 4 ملايين و 764 ألفا و998 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 391 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 117 الفا 182 حالة وفاة.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 31 مليونا و7 ألفا و134 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

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