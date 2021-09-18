تسجيل 355 حالة وفاة جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الجمعة ولغاية ظهر اليوم السبت تم تسجيل 12 ألفا و 847 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 408 ألفا و 860 إصابة مؤكدة.

واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 2 الفا و124 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت ان 6 الفا و836 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 4 ملايين و 736 ألفا و896 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 355 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 116الفا 791 حالة وفاة

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 30 مليونا و 893 ألفا و103 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

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