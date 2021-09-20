  1. إيران
  2. السياسة
٢٠‏/٠٩‏/٢٠٢١, ١١:٤٧ ص

اللواء سلامي:

الشعب الإيراني تسنّم قمم التكنولوجيا/حققنا تطلعاتنا رغم العقوبات الأميركية الجائرة

الشعب الإيراني تسنّم قمم التكنولوجيا/حققنا تطلعاتنا رغم العقوبات الأميركية الجائرة

اكد القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي أن " الشعب الإيراني تسنم اليوم الكثير من قمم التكنولوجيا"، ولفت انه "تطورنا في خضمّ تقاطع الأهداف والتطلعات الكبيرة ورغم عقوبات الأعداء الجائرة".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في كلمة له بمراسم افتتاح المعرض الاستراتيجي للاكتفاء الذاتي الذي نظمته قوات حرس الثورة، قال اللواء سلامي ان ايران الشامخة اثبتت في المراحل المختلفة انها قادرة على تجاوز المشكلات والمخططات المشؤمة والخطرة التي يصنعها الاعداء ، وانها تتجاوز كل العراقيل وتسد حاجاتها بنفسها دون اللجوء للعدو.

وتابع قائلا : ان العدو كان يحاول اللعب بورقة الضغوط والاحتياجات، واستغلال احتياجاتنا المتراكمة ليوحي في اذهاننا ارادة الاستسلام ، أما نحن فكان هدفنا على الدوام هو بلوغ التقنيات الحديثة واستخدامها لسد احتياجاتنا ، وجعلنا من هذا الأمر سياسة ونهجا استراتيجيا واثبتنا هذه الحقيقة بالتجربة.

واضاف اللواء سلامي ان الاستطاعة والقدرة على الفعل لم تعد أمنية بالنسة لنا بل تحولت الى حقيقة ، فكل أمة تعقد العزم على تحقيق الاستقلال والنصر والعزة والسمو قادرة على بلوغ القمم العالية وانجاز الفتوحات الكبيرة.

/انتهى/

رمز الخبر 1918111
https://ar.mehrnews.com/news/1918111/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 1 + 11 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات