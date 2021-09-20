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٢٠‏/٠٩‏/٢٠٢١, ٧:١٥ م

الاتحاد الاوروبي:

رفع الحظر عن ايران يُشكل جزءاً مصيريا من الاتفاق النووي

رفع الحظر عن ايران يُشكل جزءاً مصيريا من الاتفاق النووي

قال وزير خارجية سلوفينيا، ومندوب الاتحاد الاوروبي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، انزي لوغار، الى ان رفع الحظر عن ايران يشكل جزءا مصيريا من الاتفاق النووي الايراني. 

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال البيان المشترك الصادر عن الاتحاد الاوروبي والذي قرأه لوغار خلال الاجتماع الخامس والستين للجمعية العمومية بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الاثنين في فيينا، اعترف المسؤول الاوروبي، بالتداعيات السلبية الناجمة عن انسحاب امريكا الاحادي من الاتفاق النووي، مؤكدا ان الاتحاد الاوروبي يعلن، في ظل المرحلة الحساسة الراهنة، التزامه بالاتفاق النووي وتنفيذ كامل بنوده.

ولم يتطرق لوغار الى نقض العهود من جانب الاطراف الاوروبيين في الاتفاق النووي، بل جدد تكرار مزاعم الاتحاد بانه التزم بتعهداته قبال هذا الاتفاق، بما في ذلك رفع الحظر عن ايران، على حد قوله./انتهى/

رمز الخبر 1918130
https://ar.mehrnews.com/news/1918130/

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