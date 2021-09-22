المقداد يبحث مع وزيري خارجية كوبا وكازاخستان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كانت وجهات نظر الجانبين متفقة بشأن ضرورة تعزيز التنسيق فيما بينهما وبين باقي الدول الصديقة لمواجهة جميع محاولات التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء وكذلك حيال إدانة كل أشكال الحصار والإجراءات القسرية أحادية الجانب اللاانسانية التي تفرضها بعض الدول. حيث شددا على ضرورة رفعها بشكل فوري نظراً لآثارها الكارثية على الشعوب المستهدفة ومن بينها الشعبان السوري والكوبي ولا سيما في ظل وباء كورونا فضلا عن كونها تنتهك القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة

كما بحث الوزير المقداد مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية كازاخستان مختار تيلبيردي آفاق تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين حيث أشار الوزيران إلى حجم الروابط التاريخية بين البلدين.

وعبر الوزير المقداد عن تقدير سورية لاستضافة كازاخستان الاجتماعات التي تعقد بصيغة أستانا مؤكداً أهمية هذه الاجتماعات في تحقيق نتائج ملموسة على الأرض ولا سيما في مجال الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسلامتها وفي محاربة الإرهاب.

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