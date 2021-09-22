ايران تتابع تعامل قوات الحدود الجورجية مع الرعايا الايرانيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، سعيد خطيب زاده، صرح اليوم الاربعاء، مشيراً الى الشكاوي الواردة من جانب الرعايا الايرانيين المقيمين في جورجيا، فيما يخص طبيعة التعامل غير اللائق ونهج التمييز الذي يمارسه افراد حرس الحدود في هذا البلد ضدهم.

وقال المتحدث باسم الخارجية: "ان هذا النوع من التعامل مرفوص جملة وتفصيلا، والمتوقع من السلطات الجورجية ان تقوم على وجه العجالة بحل هذه القضية".

وتابع: "ان الامر بات قيد المتابعة الحثيثة من قبل السفارة الايرانية في تبليسيا، كما ان الاتصالات جارية مع السفارة الجورجية في طهران".

/انتهى/