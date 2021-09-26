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٢٦‏/٠٩‏/٢٠٢١, ٢:٤٩ م

"طالبان" تؤكد مقتل الزعيم السابق لـ"داعش" في أفغانستان

"طالبان" تؤكد مقتل الزعيم السابق لـ"داعش" في أفغانستان

أفادت وسائل إعلام بأن حركة "طالبان" أكدت صحة الأنباء عن مقتل الزعيم السابق لتنظيم "داعش" في أفغانستان أبو عمر الخرساني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت وسائل إعلام مختلفة منها وكالة Pajhwok الأفغانية وقناة "سماع" الباكستانية أن تأكيد مقتل الخرساني من قبل "طالبان" .

وترأس الخرساني تنظيم "الدولة الإسلامية-ولاية خراسان" (فرع "داعش" في أفغانستان) في أبريل 2017 واعتقل في مايو 2020 من قبل القوات الأمريكية، وحكم عليه بالإعدام والسجن 800 عام.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد أفادت أواخر أغسطس الماضي بأن "طالبان" أعدمت الخرساني وثمانية آخرين من عناصر "داعش" لدى سيطرتها على السجن الذين كانوا معتقلين به في كابل.

/انتهى/

رمز الخبر 1918300
https://ar.mehrnews.com/news/1918300/

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