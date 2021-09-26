الرئيس الإيراني يُكلّف البنك المركزي باستعادة أرصدة النقد الاجنبي من الخارج

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الرئيس الإيراني آية الله "إبراهيم رئيسي" كلّف البنك المركزي، بتفعيل الآليات المصرفية والاقتصادية، لاستعادة ارصدة النقد الاجنبي من الخارج

وفيما يتعلق بتقلبات العملة الأجنبية أكد "رئيس" على ضرورة الوصول إلى إستقرار في سوق الصرف وإتخاذ الاجراءات الوقائية بما يتعلق بتقلبات العملة الاجنبية.

وأكد أعضاء الهیئة خلال الإجتماع على أهمية تنفيذ الاتفاقيات الجمركية مع مختلف البلدان، توفير البنى التحتية اللازمة لزيادة الحجم التجاري في قطاع الملاحة البحرية على سبيل المثال ودعم المُصدّرين الصغار.

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