كربلاء المقدسة تكتظ بملايين الزائرين من جميع انحاء العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن جموع الزائرين من مختلف المحافظات ما زالت تواصل مسيرها إلى مدينة كربلاء المقدسة لإحياء مراسم زيارة الأربعين للأمام الحسين عليه السلام، والتي ستبلغ ذروتها يوم الثلاثاء بتوقيت العراق.

كما ذكرمكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إنه "عقد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعد وصوله إلى محافظة كربلاء، اجتماعاً مع الدوائر الخدمية والقيادات الأمنية في المحافظة".

وقال الكاظمي خلال الاجتماع وفق البيان، "أتشرف اليوم أن اكون في أرض كربلاء المقدسة.. أرض الشهادة والقيم.. وأنا أرى هذه الجموع الايمانية تتقاطر إلى ضريحي الإمام الحسين واخيه العباس عليهما السلام".

وتابع الكاظمي، "خدمة الزائرين وحمايتهم وتسهيل متطلباتهم وتقديم كل العون لهم، ليس واجباً طبيعياً عليكم جميعا القيام به، بل هو واجب اخلاقي وإنساني وديني كبير".

ولفت إلى اننا "نقدم للعالم مثالاً عن كيفية إدامة العراقيين لقيمهم الروحية والدينية، بتعاون وتكامل بين ابسط مواطن واكبر مسؤول في الدولة."

وأضاف، "كل زائر إلى أربعينية الإمام الحسين، يقوم بالدور نفسه الذي يقوم به رئيس الوزراء والمحافظ والضابط واي موظف، هؤلاء في شوارع كربلاء هم قدوتنا وقيادتنا".

وأشار إلى أنه "يجب أن تبقى عيونكم مفتوحة، لاتغفل عن أي حركة مشبوهة أو تقاعس، وعلى كل ضابط ابتداء من قائد العمليات إلى أصغر ضابط ان يتابع بنفسه مع الاجهزة الامنية حفظ الامن لحظة بلحظة، بلا كسل أو تعب او ملل".

كما في وقت سابق أعلن معاون الامين العام للشؤون الفكرية والثقافية في العتبة الحسينية المقدسة الدكتور أفضل الشامي تشهد مدينة كربلاء المقدسة تكتظ من الزوارلإحياء مراسم الأربعين.

مشيرا الى ان مدينة كربلاء على وشك استقبال المزيد من الزوار والمواكب، قال: "الوضع الأمني والخدمي يسير بسلامة". لا يوجد قصور في الخدمات المقدمة للزوار كما أن الوضع الأمني مستقر في جميع المحاور حول المدينة.

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