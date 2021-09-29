إزاحة الستار عن كتاب "أرض رفعتني" للكاتبة "رضوي نيا"+ مرفق بالصور

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه جرى صباح يوم الأربعين الحسيني مراسم إزاحة الستار عن كتاب "أرض رفعتني" باللغة الفارسية لـلكاتبة "محبوبة سادات رضوي نيا" في كربلاء المقدسة، بحضور الراوي العراقي لهذا العمل الأدبي "سيد رسول الموسوي" والمحاور "جليل خسروي طناك" وعدد من قادة الحشد الشعبي والأسرى الأحرار.

ويروي هذا المنتج الأدبي الكفاحات المضنية والمخلصة للسيد رسول الموسوي، حيث تحكي قصة الإيثار بالنفس لرجل من مدينة العمارة جنوبي العراق المتاخمة للحدود الجنوبية الغربية لإيران إذ ينضم إلى صفوف الشهيد سيد مجتبى هاشمي راد "أول قائد للجنة الثورية المركزية بطهران وقائد فدائيي الإسلام خلال الحرب الإيرانية العراقية" ويقاوم جرائم حزب البعث ويتم أسره في إحدى المعارك يطلق عليها "خيبر" وقضى سنوات طويلة كسجين غريب في سجون حزب البعث في العراق.

كما يقدم الكتاب صورة عن مظلومية الشعب العراقي بسبب الأعمال الوحشية التي يرتكبها حزب البعث، وفي نفس الوقت يصور المقاومة المشتركة للشعبين الإيراني والعراقي ضد حزب البعث.

تجدر الإشارة إلى أن مراسم تقديم هذا العمل الأدبي الفريد أقيمت بين الضريحين الشريفين للإمام الحسين وأبي الفضل العبّاس عليهما السلام في كربلاء المقدسة كمصداق بارز لمقولة "حبّ الحسين يجمعنا".

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