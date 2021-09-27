وزيرا خارجية جورجيا وإستونيا يتطلعان إلى تعزيز التعاون المستقبلي مع طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قدم وزير الخارجية الجورجي ديفيد زلكالياني التهاني للسيد أمير عبداللهيان لتوليه منصب وزير الخارجية متمنيا التوفيق له في جهوده لتعزيز السلام والأمن والازدهار في الجمهورية الإسلامية، مؤكدا أن فرصا جديدة ستتاح للتعاون المستقبلي بين ايران وجورجيا لحماية مصالح البلدين، وقال أنه يتطلع إلى التعاون المستقبلي بين البلدين.

بدورها هنأت وزيرة الخارجية الإستونية إيفا ماريا ليميتس وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان على توليه منصبه، متمنية له التوفيق في منصبه الجديد وعبّرت عن اهتمامها بالتعاون مع أمير عبداللهيان لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ، فضلا عن المشاركة البناءة في القضايا متعددة الأطراف.

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