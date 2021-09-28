أمير عبداللهيان يؤكد ضرورة توسيع وتعميق التعاون بين ايران وبلغاريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية البلغاري، سوتلان استوئف، اتصل اليوم بوزير الخارجية الايراني، حسين امير عبد اللهيان، وهنأه على تعيينه وزيراً للخارجية الايرانية، واكد على استعداد بلاده لتوسيع العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وفي اشارة إلى العلاقات التاريخية بين البلدين، أكد وزير الخارجية الايراني على ضرورة توسيع وتعميق التعاون.

واعرب امير عبداللهيان عن ارتياحه لتزايد حجم العلاقات التجارية، معبراً عن امله في تطوير العلاقات التجارية من خلال الجهود المشتركة التي تتناسب مع قدرات البلدين.

وكان تشكيل لجنة استشارية سياسية، وانشاء لجنة اقتصادية مشتركة، واقامة رحلات جوية مباشرة بين البلدين، والتعاون في القطاعات الصناعية والعلمية والتكنولوجية والسياحة من بين الموضوعات الاخرى التي نوقشت خلال المحادثة الهاتفية بين الجانبين./انتهى/