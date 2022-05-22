أميرعبداللهيان يعبر عن ارتياحه لزيادة العلاقات التجارية بين إيران وبلغاريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن نائبة وزير الخارجية البلغاري، فيليسلافا بيتروفا، المتواجد في طهران للمشاركة في الجولة الثالثة من المشاورات السياسية الإيرانية البلغارية، بوزير الخارجية الايراني، حسين أمير عبد اللهيان.

وأعرب وزير الخارجية الإيراني في هذا الاجتماع عن ارتياحه للزيادة في العلاقات التجارية بين البلدين العام الماضي مشيراً إلى أن حجم التعاون لا يتناسب مع القدرة الاقتصادية للبلدين، ومؤكداً على ضرورة بذل المزيد من الجهود للتوسع التعاون التجاري.

وتطرق عبداللهيان إلى القضايا الإقليمية المهمة، خاصة الأزمة الأوكرانية، معربًا عن أمله في أن تنتهي الحرب في أسرع وقت ممكن، ومن القضايا الأخرى التي ذكرها وزير الخارجية الايراني خلال الاجتماع رفع العقوبات، والتأكيد على إرادة ايران في التوصل إلى اتفاق جيد.

ومن جهتها، أعلنت نائبة وزير الخارجية البلغاري خلال الاجتماع، في إشارة إلى المحادثات البناءة التي أجراتها مع نظيرها الإيراني، عن الاتفاقات التي تم التوصل إليها لتوسيع التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والثقافية والرياضية.

ودعت إلى بذل جهود دبلوماسية للتوصل إلى اتفاق في المحادثات النووية بما يصب في مصلحة جميع الأطراف.

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