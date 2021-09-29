قوة القدس تساهم في استقرار الأمن والسلام الدولي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حضر قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني بالوزارة الخارجية وهنأ حسين أمير عبد اللهيان على انتخابه وزيرا لخارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأكد قائد فيلق القدس في هذا اللقاء، مع إحياءً لذكرى الشهيد العظيم الفريق حاج قاسم سليماني وشهداء الوزارة الخارجية، ان مكانة الوزارة الخارجية في تأمين المصالح الوطنية لبلدنا جداً مهمة.

في هذا المجال قدّر حسين أمير عبداللهيان حضور قائد فيلق القدس بالوزارة الخارجية وأشار إلى الدور الفريق الشهيد قاسم سليماني في محاربة الإرهاب، مضيفا لو لا دور الشهيد سليماني في محاربة الإرهاب و الصهاينة لتغيرت شكل المنطقة واذا داعش نجت في سوريا والعراق لكان العالم مملوء بالإرهاب.

وصرح أمير عبداللهيان إن وزارة خارجية إيران ستتبع بكل فخر طريق أمير السلام الحاج قاسم سليماني في إضفاء الطابع المؤسسي على السلام والصداقة مع دول المنطقة ومحاربة الإرهاب.

/انتهى/