باحثون إيرانيون يجرون دراسة على جينات الأنسجة الدهنية للحوامل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن متلازمة تكيس المبايض تعتبر واحدة من اضطرابات الغدد الصماء النسائية الأكثر شيوعا في الفتر العمرية بين 18 و 44. وتؤثر على ما يقرب من 10 ٪ من النساء في سن الإنجاب (من سن 12 - إلى 45). وتعتبر واحدة من الأسباب الرئيسية لضعف الخصوبة لدى الإناث، وتختلف أعراض وشدة هذه المتلازمة اختلافا كبيرا بين النساء المتضررات.

وأظهرت نتائج الدراسة أن تركيبة الجينات المشاركة في عملية التمثيل الغذائي للجلوكوكورتيكويدات والقشرانيات المعدنية في النساء الحوامل المصابات أو غير المصابات بمتلازمة المبيض المتعدد الكيسات يختلف في الأنسجة الدهنية تحت الجلد للبطن، وتعد هذه النتيجة مهمة.

وجرى تنفيذ هذا المشروع من قبل الدكتورة مريم شاه حسيني ، والدكتور عليرضا عليزاده، وزملائهم في معهد رويان للأبحاث، وجامعة طهران، وجامعة طهران للعلوم الطبية وجامعة "آزاد" الأهلية في فرع العلوم والبحوث.

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