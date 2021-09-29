أي تغيير جيوسياسي في المنطقة بمثابة خط أحمر يضر بالأمن القومي الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، ان قائد القوات البرية للحرس الثوري الايراني، العميد محمد باكبور، اشار على هامش تجمع لقوات البيشمركة الكردية الاسلامية في سنندج إلى ان اي تغيير جيوسياسي في المنطقة يعتبر خط احمر لايران قائلاً: "منع التغييرات في حدود الدول المجاورة من الاستراتيجيات الجادة للجمهورية الاسلامية ونعتبر اي تغيير جيوسياسي في المنطقة يضر بأمننا الداخلي".

واضاف: "امن حدود الجمهورية الاسلامية والدول الصديقة المجاورة قضية مترابطة وهذه مسألة مهمة جدا بالنسبة لنا".

وصرح قائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني: "كما ذكرنا من قبل، فإن منع التغييرات في حدود الدول المجاورة من الاستراتيجيات الجادة للجمهورية الاسلامية الايرانية، ونعتبر اي تغيير جيوسياسي في المنطقة يضر بأمننا الداخلي ولطالما اكدنا على انه خط احمر بالنسبة لايران، ومن البديهي ان نقوم بالرد عليه".

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