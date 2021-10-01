أميركا جعلت الكهرباء مشكلة ليس لها حلّ في العراق/سنعمل على تنفيذ الاتفاقية الصينية لبناء العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ثمّن العامري دور المرجعية وتوجيهاتها الأخيرة، وكشف أن التحالف "سيعتمدها كخارطة طريق ومنهج".

واعتبر في مؤتمر انتخابي بمحافظة ديالى اليوم الجمعة، التوافق مع الصين في بناء العراق كان في الاتجاه الصحيح، وأضاف: "سنعمل على تنفيذ الاتفاقية معهم".

وقال إن "حلّ مشكلة الكهرباء يكمن في التوجّه نحو شركة "سيمنز" الألمانية، وأن أميركا عطلت الاتفاق معها"، معتبراً أن أميركا هي من جعلت الكهرباء مشكلة ليس لها حل في العراق.

وإذ اعتبر أن العراق لا يعقل أن يستورد العراق المحاصيل الزراعية وهو بلد زراعي، أكّد أن برنامج تحالف الفتح يتضمن إيجاد فرص عمل تليق بالشباب العراقي، ولا نقبل أن يعيشوا هذه البطالة المفرطة، مشدداً على ضرورة "حماية المنتج الوطني".

رئيس تحالف الفتح العراقي، أكّد أن التحالف يطمح لتشكيل القوة الأكبر في البرلمان لتحقيق الأمن، وأنه عازم على البناء والإعمار بعد تحقيق الأمن في البلاد.

وفي وقت سابق، أعرب تحالف الفتح عن شكره وامتنانه للمرجع السيد السيستاني على بيانه بشأن الانتخابات النيابية، وقال "نحترم كل ما جاء فيها من قناعات وثوابت ومخرجات، ودعا التحالف الفتح الشعب العراقي للتوجه في العاشر من هذا الشهر إلى الإدلاء بأصواتهم على ضوء مخرجات بيان السيد السيستاني.

وكانت المرجعية الدينية العليا في العراق حثت العراقيين على المشاركة في الانتخابات، واستغلال هذه "الفرصة المهمة لإحداث تغيير حقيقي في إدارة الدولة".

وفي وقت سابق اليوم، وضعت مفوضية الانتخابات في العراق الحديث عن عمليات شراء البطاقات الانتخابية في إطار الشائعات، وأكّدت أنه لا يمكن لمن يشتري البطاقات الانتخابية التصويت بها في يوم الاقتراع.

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