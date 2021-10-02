سفارة إيران بأذربيجان تقّدم احتجاجا شديد اللهجة للاعتداء على مقرّها/تسجيل 235 حالة وفاة بكورونا

سفارة إيران بأذربيجان تقّدم احتجاجا شديد اللهجة للاعتداء على مقرّها

اعلن سفير إيران لدى جمهورية أذربيجان، عباس موسوي، عن تقديم احتجاج شديد اللهجة على الاعتداء على مقرها، وقال "إن سفارة الجمهورية الإسلامية تتابع القضية حتى تحقيق النتيجة المطلوبة ومعاقبة المتورطين في الحادث".

سفارة إيران في فرنسا: المتحدث باسم الخارجية لم يجرِ أي مقابلة مع أي من وسائل الإعلام الصهيونية

نفى المستشار الصحفي لسفارة جمهورية إيران الإسلامية في باريس الادعاء بأن المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زادة أجرى مقابلة مع صحيفة "معاريف" الصهيونية.

أمير عبداللهيان: إيران لا تعترف سوى بدولة واحدة ألا وهي فلسطين وعاصمتها القدس

نوه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، إلى زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى البحرين، قائلا: "إن إيران لا تعترف سوى بدولة واحدة ألا وهي فلسطين وعاصمتها القدس".

سفير ايران في باكو: ستتبخّر احلام الصهاينة في المنطقة/أذربيجان وفلسطين ستبقيان إسلاميتين إلى الأبد

صرح سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في جمهورية آذربيجان، عباس موسوي، ردا على تصريحات سفير إسرائيل في باكو، بأن "احلام الصهاينة في المنطقة لن تتحقق أبدا، وإن جمهورية أذربيجان وفلسطين ستبقيان دولتين إسلاميتين إلى الأبد".

الرئيس الإيراني: الحكومة تعمل على خلق إطار عمل تثبّت فيه حقوق العمّال في مختلف أنحاء إيران

أكد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، آية الله ابراهيم رئيسي، عند وصوله إلى ياسوج مركز محافظة كهكيلويه وبوير أحمد، أن الحكومة ستسعى جاهدة لخلق إطار عمل تثبّت فيه حقوق العمّال في مختلف أنحاء إيران.

یوم السبت: بدء مناورات "فاتحو خيبر" في منطقة شمال غرب البلاد

انطلقت مناورات "فاتحو خيبر" بحضور لوائي 216 ،316 المدرعين، واللواء 25، ومجموعة 11 المدفعية، ومجموعة طائرات مسيرة، ومجموعة 433 الخاصة بالهندسة العسكرية بإسناد طائرات القوة الجوية للجيش الإيراني شمالي غرب البلاد.

الصحة الايرانية: تسجيل 235 حالة وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية عن تسجيل 14 ألفا و 525 إصابة و235حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

/انتهى/