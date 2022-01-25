ملف الربط الكهربائي العراقي السعودي هدفه إعادة العراق إلى حضن الارهاب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان عضو تحالف الفتح، علي الفتلاوي، قال اليوم الثلاثاء، إن الحكومات المتعاقبة وعلى مدى 18 سنة عجزت عن تقديم حلول فعلية وجذرية تلبي حاجات الشعب العراقي في ملف الكهرباء”، موضحاً أن هذا العجز “يتمثل بان أول من وضع يده على ملف الكهرباء هو الاحتلال الأمريكي من خلال التعاقد مع شركات أمريكية، وعدم سماحه بإجراء أي تعاقدات لاسميا بعد ذهاب رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي إلى ألمانيا للتعاقد مع شركة سيمنز الألمانية المختصة بالشأن الكهربائي.

وتابع: "أن الربط العراقي السعودي هدفه إعادة العراق إلى الحضن العربي الذي ملأ البلد بالمفخخات والتفجيرات الإرهابية لاسيما القاعدة وداعش، فهي عملية سياسية لا خدمية”.

وبيّن عضو تحالف الفتح، ان تصريح وزير التجارة السعودي ماجد بن عبد الله القصبي الأخير هو دليل على انبطاح العمل السياسي، مشيرا الى أنه كان على حكومة العراقية ان ترد عليه وتقول له أن في العراق رجال قادرون على تسيير الأمور الوزارية والإدارية.

وختم الفتلاوي، لا نسمح للقصبي وغيره ان يكون وزيرا علينا، ونستنكف من هذه الحثالة ان تكون في بلدنا، لاسيما بعد تفجيراتهم ومفخخاتهم وادي النجف وكربلاء بشهدائنا./انتهى/

المصدر: العهد نيوز