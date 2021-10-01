محافظة "كهكيلوية" تتمتع بإمكانيات كبيرة في الزراعة والسياحة والتعدين والنفط والغاز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في حديثه خلال لقائه مع النخبة والعلماء وعوائل الشهداء والمضحين ومختلف شرائح المجتمع بمحافظة كهكيلويه وبويراحمد، شدد آية الله ابراهيم رئيسي: ان جميع المدراء التنفيذيين مكلفون بمواكبة المراكز العلمية والجامعية في البلاد ضمن مسار التغيير، منوها ان العدالة التنفيذية هي من ميزات الحكومة الحالية.

وقال رئيسي: "سيتم اعتماد الموافقات اللازمة لتلبية احتياجات هذه المحافظة ونأمل في حل مشاكل المحافظة بالتعاون مع القوات المتخصصة في هذه المحافظة والجهات الحكومية".

وأردف بالقول: ان الاهتمام بالقرى سيكون احد المحاور الاخرى في توجهات الحكومة نحو التغيير، متابعا: ان القرى والارياف تتمتع بطاقات اقتصادية وانتاجية كبيرة، وفيما اذا تم تفعيلها، سنشهد توقف وتيرة هجرة القرويين الى المدن. وأن الحكومة الحالية وفي إطار ايجاد الآلية المناسبة للتغيير في القرى، ستقوم قريبا بإحياء جهاد البناء حول محور تنظيم الدوافع وارادة العمل التطوعي لدى الشباب المخلصين والناشطين في البلاد.

كما أعلن "إننا نحاول القضاء على دور الوسطاء والسماسرة في بيع المصنوعات اليدوية والمنتجات الغذائية للعشائر"، وقال: "في هذه الحالة تعود الفائدة الأساسية لجهود العشائر".

وأوضح بان تطور البلاد وعمرانها لا يتم دون استخدام جميع الطاقات والفرص، مبينا: ان الحكومة الحالية تؤكد على مشاركة جميع الجماهير في مسار ايجاد التغيير والتطور في البلاد، وقد اثبتت التجربة اينما وقف الشعب الى جانب الحكومة، فقد تحقق النجاح، ومشددا على ان يستفيد المدراء التنفيذيون من طاقات الشريحة النسوية لإيجاد التغيير في البلاد.

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