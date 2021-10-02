أولوية تسريع عملية تطعيم جميع الطلاب/ قيود ذكية ستحل محل الإغلاق العامّ

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه دعا آية الله ابراهيم رئيسي خلال الاجتماع للجنة الوطنية لمكافحة كورونا اليوم السبت، إلى التنسيق بين وزارتي الصحة والعلاج والتعليم الطبي والتربية والتعليم في تطعيم الطلاب فوق سن الـ 12 عاماً ، داعيا وزارة التربية والتعليم الي مساعدة وزارة الصحة في توفير المدارس التي لديها الظروف المناسبة لتطعيم الطلاب من أجل الإسراع بهذا العملية.

واضاف إن القيود الذكية ستحل تدريجيا محل إغلاق المراكز قائلا يتعين على المراكز العلمية والبحثية تقديم الوصفات والحلول المناسبة في القضايا الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتعليمية للتعويض عن التخلف الناجم عن تفشي كورونا.

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