على العالم أن يعرف نتائج الحرب الاقتصادية و الحظر الشامل ضد ايران/تسجيل 134 وفاة بكورونا

روحاني: على العالم أن يعرف نتائج الحرب الاقتصادية و الحظر الشامل ضد ايران

لفت الرئيس الإيراني "حسن روحاني"، خلال إجتماع "لجنة التنسيق الاقتصادي"، إلى ضرورة توثيق جرائم الحرب الاقتصادية والقائمين على الحظر الشامل ضد ايران، مؤكداً على أهمية نشرها على نطاق واسع، لكي يتمكن العالم اجمع من معرفة حجم الجرائم ضد الانسانية التي مارستها حكومة ترامب بحق الشعب الايراني.

الادميرال سياري: لا احد يجرؤ على العدوان على مصالح إيران/ نضع تحت تصرف وزارة الصحة أي امكانيات تطلبها

أكد مساعد القائد العام للجيش الايراني للشؤون التنسيقية الادميرال حبيب الله سياري، أن "القوات المسلحة الايرانية تقول باقتدار انها تقف امام اي تهديد ولا احد يجرؤ على العدوان على حدود ومصالحالبلاد"، فيما أشار إلى"اننا نعد وزارة الصحة بان نضع تحت تصرفها اي امكانيات تطلبها".

مخاطبا الناتو ومجموعة الـ7 : خطيب زاده: التزموا بالقانون الدولي بدلاً من تقديم الوعظ للآخرين

نقّدَ المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "سعيد خطيب زادة" حلف الناتو ومجموعة الـ 7 ، التي لها سجل حافل بالكوارث في منطقتنا ، ناصحاً إياهم بالالتزام بالقوانين الدولية بدلا من الوعظ.

محمد خدادي: 500 مراسل أجنبي من 226 وسيلة إعلامية يغطّون الانتخابات الرئاسية الايرانية

صرّح مساعد وزير الثقافة والارشاد الاسلامي لشؤون الصحافة والاعلام "محمد خدادي" : ان 500 مراسل اجنبي من 226 وسيلة اعلامية في انحاء العالم عازمةن على تغطية الانتخابات الرئاسة الإيرانية.

الداخلية الإيرانية تعلن استعدادها لاجراء الانتخابات الرئاسية

أكد المتحدث باسم لجنة الانتخابات في إيران، الاستعداد لإجراء الانتخابات يوم الجمعة 18 يونيو.

اقامة معرض البضائع الايرانية بكردستان العراق

أعلن مدير مكتب التخطيط والمناسبات التجارية بمنظمة التنمية التجارية الايرانية "ايرج معصومي"عن اقامة معرض خاص للبضائع الايرانية في مدينة السليمانية بكردستان العراق.

الصحة الايرانية: تصدير لقاحات كورونا الإيرانية في نهاية الخريف

صرح وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سعيد نمكي انه بحلول نهاية الخريف ستكون اللقاحات المحلية المضادة لكورونا جاهزة للتصدير إلى دول أخرى بالإضافة إلى سد احتياجات البلاد.

وزارة الصحة: تسجيل 134 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بكوفيد-19 في البلاد، لغاية ظهر يوم (الثلاثاء) الى 82 الفا و351 شخصا، بعد تسجيل 134 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

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