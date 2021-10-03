معدات تقنية حكم الفيديو المساعد ستدخل إيران بعد إجراءات الاتحاد الوطني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قد أخذ في الاعتبار الإجراءات التي اتخذها اتحاد الكرة في الأشهر الأخيرة لتجهيز كرة القدم الوطنية والأندية بتقنية حكم الفيديو المساعد VAR، وهو العقد ذو الصلة مع إحدى الشركات الخمس عشرة المعتمدة من قبل الاتحاد العالمي لكرة القدم (الفيفا).

وكان الاتحاد الايراني قد أعلن سابقا أن تقنية حكم الفيديو المساعد سيتم استخدامها في المواجهة المقررة 12 اكتوبر /تشرين الاول الجاري، بين ايران وكوريا الجنوبية على استاد آزادي بطهران في اطار الجولة الرابعة من التصفيات النهائية المؤهلة لكاس العالم قطر 2022.

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