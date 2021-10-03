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٠٣‏/١٠‏/٢٠٢١, ١١:٣١ ص

لتجهيز كرة القدم الوطنية والأندية بالتقنية؛

معدات تقنية حكم الفيديو المساعد ستدخل إيران بعد إجراءات الاتحاد الوطني

معدات تقنية حكم الفيديو المساعد ستدخل إيران بعد إجراءات الاتحاد الوطني

بناءً على قرار من اتحاد كرة القدم الإيراني، سيتم استيراد معدات تقنية حكم الفيديو المساعد VAR الليلة من قبل الشركة التي هي طرف في العقد مع اتحاد الكرة، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتركيب هذه التقنية وتثبيتها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قد أخذ في الاعتبار الإجراءات التي اتخذها اتحاد الكرة في الأشهر الأخيرة لتجهيز كرة القدم الوطنية والأندية بتقنية حكم الفيديو المساعد VAR، وهو العقد ذو الصلة مع إحدى الشركات الخمس عشرة المعتمدة من قبل الاتحاد العالمي لكرة القدم (الفيفا).

وكان الاتحاد الايراني قد أعلن سابقا أن تقنية حكم الفيديو المساعد سيتم استخدامها في المواجهة المقررة 12 اكتوبر /تشرين الاول الجاري، بين ايران وكوريا الجنوبية على استاد آزادي بطهران في اطار الجولة الرابعة من التصفيات النهائية المؤهلة لكاس العالم قطر 2022.

/انتهى/

رمز الخبر 1918520
https://ar.mehrnews.com/news/1918520/

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