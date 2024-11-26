طائرة مسيرة لحزب الله تستهدف مشروعاً بمليارات الدولارات للكيان الصهيوني

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن الميادين، أن الهجوم أدى إلى استهداف المشروع الضخم، مما أثار مخاوف في المناطق الحدودية القريبة من لبنان، حيث تم إخلاؤها خوفاً من وجود أنفاق تحت الأرض.

وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن التدريس في مدارس مناطق صفد، روش بينا، وحاتسور هاغليليت قد ألغي اليوم خشية تصعيد الهجمات.

قبل ساعات، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن التيار الكهربائي انقطع في بعض مناطق مدينة نهاريا نتيجة إطلاق صواريخ من لبنان. كما أكدت القناة 12 الإسرائيلية سقوط عدة صواريخ في مدينة نهاريا.

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