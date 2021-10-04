الأحداث الأخيرة لشمال غرب البلاد يجب أن تحل بعيداً عن تدخل الجيوش الأجنبية /تسجيل 229 وفاة بكورونا

قائد الثورة: الأحداث الأخيرة في شمال غرب البلاد يجب أن تحل بعيداً عن تدخل الجيوش الأجنبية بالمنطقة

اعتبر قائد الثورة الإسلامية، وجود جيوش أجنبية في المنطقة، بما في ذلك الجيش الأمريكي، بأنه المصدر الرئيس وراء دمار وإشعال فتيل الحرب بالمنطقة، كما دعا إلى تعاضد وتكاتف جيوش المنطقة فيما بينها بدل التعويل على جيوش أجنبية.

رئيسي: الثقة الدائمة بين إيران والصين ستفضي إلى إرساء التعاون الإقليمي

أكد الرئيس الايراني السيد إبراهيم رئيسي في رسالة تهنئة بالذكرى الـ72 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، أن "الثقة الدائمة بين إيران والصين يمكن أن تحول التعاون الإقليمي إلى تنمية واستقرار وسلام".

بحضور العميد نصير زادة؛ الدفاع المدني الايراني يزيح الستار عن منظومة متنقلة لإزالة التلوث الإشعاعي والكيميائي

كشفت منظمة الدفاع المدني الايراني، الستار عن منظومة محمولة لإزالة الإشعاع والتلوث الكيميائي بحضور نائب رئيس هيئة أركان القوات المسلحة "العميد طيار عزيز نصير زادة" ورئيس منظمة الدفاع المدني العميد غلام رضا جلالي وعدد من مسؤولي المنظمة.

رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية: ايران تعلن تشغيل مفاعل اراك IR20 خلال العام القادم

اعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية، محمد اسلامي، عن بدء تشغيل مفاعل اراك IR20 خلال العام المقبل.

بطولة العالم لـ2021 في النرويج؛ إيران تحصد ذهبيتان في بطولة العالم للمصارعة الحرة

فاز المصارع حسن يزداني بالميدالية الذهبية في نهائي المصارعة الحرة الذي يبلغ وزنه 86 كغم لبطولة العالم 2021 في النرويج ضد منافسه الأمريكي.

خلال اتصال هاتفي؛ وزير الخارجية الايراني يجري محادثات مع نظيره التركماني حول أخر التطورات المنطقة

أكد وزير الخارجية الايراني خلال محادثاته مع نظيره التركماني على ضرورة تطوير التعاون الشامل بين البلدين مشيرًا الى سياسة الجوار لدى الحكومة الثالثة عشرة وأهمية العلاقات مع تركمنستان.

الصحة الايرانية: تسجيل 229 حالة وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية عن تسجيل 12 ألفا و 428 إصابة و229حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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