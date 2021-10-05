الجمارك الإيرانية تشرح تفاصيل حريق "دوغارون" الذي شبّ في موقف للسيارات

وأفادت وكالة مهر للأنباء ،أن المتحدث باسم مصلحة الجمارك الإيرانية، روح الله لطيفي أشار في حديث له اليوم الثلاثاء إلى أنه اشتعلت النيران في صهريج وقود في موقف للسيارات بجمرك دوغارون، وفور وقوع الحادث، أخلت الجمارك الشاحنات من الساحة حتى لا يتسرب الحريق إلى الشاحنات الأخرى.

وذكر أن "خلال عملية النقل، اشتعلت النيران في شاحنة ترانزيت وشاحنتين أفغانيتين فارغتين، وعادة ما يتمركز ما بين 200 و 250 شاحنة في هذه الساحة".

وكان المتحدث باسم الجمارك قد أبلغ في وقت سابق عن حريق 4 شاحنات في جمارك دوغارون، وقال: بعد ظهر اليوم، اشتعلت النيران في شاحنة محملة بالوقود في موقف سيارات مخرج جمارك دوغارون في محافظة خراسان الرضوية شمال شرقي إيران، وأن جمارك دوغارون أخرجت الشاحنات من موقف السيارات و تأمينها على أجندتها وتم نقل 50 شاحنة من هذا الموقف إلى أماكن آمنة.

وتابع: "سبب الحريق اقتراب شاحنة ترانزيت وشاحنتين أفغانيتين فارغتين اشتعلت فيهما النيران".

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