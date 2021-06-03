تجدد إشتعال النار في مصفاة طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن بعض الوسائل الإعلامية صرّحت بأن النيران إشتعلت مجدداً في مصفاة طهران بعد حريق وإنفجار أحد المخازن في المصفاة.

وأعلنت المصادر عن انفجار أحد الخزانات في المصفاة والذي شبّت فيه النيران ليلة أمس، والمحتوي على مخلفات نفطية.

هذا و نشب مساء أمس حريق في مصفاة طهران، وتم إرسال أكثر من 10 محطات إطفاء مع توفير التسهيلات اللازمة مثل صهاريج المياه وأجهزة التنفس ومعدات مكافحة الحرائق إلى مكان الحادث منذ وقوع الحريق.

ووفقاً للمتحدث بأسم منظمة اطفاء الحرائق ببلدية طهران، تشارك أكثر من 60 عربة إطفاء في طهران الى جانب 140 فردًا، في اخماد الحريق في المصفاة بالتعاون مع بلدية المنطقة 20، والهلال الأحمر، وشرطة المرور وخدمات الطوارئ.

ولاتزال الجهود مستمرة في إخماد الحريق والسيطرة على الحادث.

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