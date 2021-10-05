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٠٥‏/١٠‏/٢٠٢١, ٩:١٢ م

على اعقاب قرارات اوبك بلس؛

النفط الخام يقفز فوق 82 دولار مسجلاً اسعار تاريخية

النفط الخام يقفز فوق 82 دولار مسجلاً اسعار تاريخية

سجلت اسعار النفط، اليوم الثلاثاء، اعلى مستوياتها خلال ثلاث سنوات، مواصلةً مكاسبها، بعد اعلان كبار منتجي النفط في العالم لقرارهم في الابقاء على كبح امدادات الخام.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان سعر خام مزيج برنت ارتفع فوق 82 دولارا للبرميل، بعد ان صعد 2.5% امس الاثنين، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الاميركي 12 سنتا أو 0.2% إلى 77.74 دولار بعد ارتفاعه 2.3% في الجلسة السابقة.

واتفق تحالف اوبك بلس النفطي على الاستمرار في ضخ 400 ألف برميل يومياً في شهر نوفمبر.

وكان بعض مراقبي السوق يتوقعون ان ترفع المجموعة، بقيادة السعودية وروسيا، الانتاج لمستويات اعلى مما كان مخططا له بسبب الارتفاع الحاد في اسعار الغاز الطبيعي، الذي ادى إلى زيادة الطلب على الخام والمنتجات النفطية قبل الشتاء./انتهى/

رمز الخبر 1918604
https://ar.mehrnews.com/news/1918604/

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