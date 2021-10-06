العقوبات الامريكية تمنع تحقيق التضامن الانساني في مساعدة الشعب الافغاني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه على هامش الاجتماع الثاني والسبعين للجنة التنفيذية للمفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين، قدم بيتر ماورير، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمفوض السامي لشؤون اللاجئين ، فيليبو غراندي ، تقريرا عن جهود المنظمة الأخيرة لمعالجة الأزمة الإنسانية في أفغانستان.

تحدث إسماعيل بقائي حمانه ، السفير والممثل الدائم لبلدنا لدى الامم المتحدة في جنيف ، في الاجتماع عن الحاجة إلى حكومة شاملة تمثل جميع الافغان، بما في ذلك جميع الأعراق والاديان، وتحترم حقوق الإنسان والسلوك القائم على حسن الجوار.

وفي اشار إلى التبعات السلبية للتدخل العسكري في افغانستان، قال: "الشعب الافغاني يستحق التفهم والدعم الدوليين في مثل هذا الوضع في افغانستان، لن تحل اي مساعدات انسانية محل السلام والاستقرار الدائمين في افغانستان، ويجب على المجتمع الدولي ان يفي بشكل مناسب بمسؤوليته عن حماية الشعب الافغاني".

واضاف المندوب الدائم لدى الامم المتحدة في جنيف: "الآثار السلبية للعقوبات الامريكية القمعية تؤثر على قدرة الدول المضيفة على دعم اللاجئين الافغان وتحول دون تحقيق مبدأ التضامن الانساني في مساعدة الشعب الافغاني".

وشدد بقائي حمانه على أن العقوبات الاحادية الجانب وضعت جهود العديد من الجهات الانسانية لتلبية احتياجات النازحين في خطر شديد وليست متاحة بالفعل لطالبي اللجوء والمشردين في الوقت المناسب".

وقال: "إذا لم تستطع الولايات المتحدة حل المشكلة، فلا تزيد هذه الاضرار على الأقل".

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