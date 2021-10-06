الأدميرال فدوي يصف التهديدات الإسرائيلية لإيران بالتراهات

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن قناة المسيرة أن الأدميرال فدوي قال، في تصريح للمسيرة، اليوم الأربعاء، إذا كانت الولايات المتحدة التي تشكل رأس الشياطين لم تستطع إركاع إيران طوال 42 عاما ولن تستطيع، فلن يأتي الكيان الإسرائيلي ليتحدث عن تدمير قدرات إيران.

ولفت نائب قائد الحرس الثوري الإيراني إلى أن أفول الولايات المتحدة ليس كلاما إيرانيا فقط، بل بات أمرا مطروحا حتى في الداخل الأمريكي، مؤكداً أنها "لا تملك حتى الجرأة لتوجيه ضربة عسكرية لإيران".

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