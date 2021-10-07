العميد فدوي: لا يوجد توتر على حدود البلاد/تسجيل 216 حالة وفاة جديدة بكورونا

العميد فدوي: لا يوجد توتر على حدود البلاد/ زوال أمريكا حتمية يؤكدها شُهداءٌ من أهلها

صرح نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني العميد "علي فدوي" _على هامش المؤتمر الدولي لمجاهدي المنفى_ بخصوص التوترات الأخيرة على الحدود الشمالية الشرقية للبلاد، بأنه " تحدث في تلك المنطقة بعض الأعمال الشيطانية إلا أنها لا تصل إلى حد التوتر الأمني"

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، أن العميد" فدوي" قال؛ على هامش المؤتمر الدولي السادس للمجاهدين في المنفى، الذي عُقِد، ظهر اليوم الأربعاء بمجمع "تلاش" الثقافي بطهران؛ مجيباً على سؤال حول التوترات الأخيرة في شمال شرق إيران: "يمكن أن يكون هناك بعض الأعمال الشيطانية في تلك المنطقة لكنها لا تصل إلى حد التوتر".

وتابع فدوي، لقد حاولت أمريكا بقدها وقديدها وإمكاناتها المادية وبمساعدة حلفائها أن تصنع حالة من التوتر في البلاد ولم تستطيع ذلك، فمن الطبيعي أن تعبر هذه الأعمال الشيطانية مرور الكرام ولا تصنع لنا حالة من التوتر...

الرئيس الايراني يؤكد على توجيه طاقات الدولة لبناء الوحدات السكنية

اكد الرئيس الايراني ان الحكومة عازمة على تفعيل كافة طاقات الدولة في مجال الإسكان لمعالجة هموم الناس وخاصة الشباب.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم خلال الاجتماع الاول للمجلس الاعلى للإسكان ، الذي عقد بعد ظهر اليوم الاربعاء ، برئاسة حجة الإسلام السيد إبراهيم رئيسي ، التأكيد على ضرورة تعاون كافة المؤسسات وتفعيل قدرات الدولة في بناء المساكن ومعالجة هموم الاهالي في هذا الصدد.

واعتبر الرئيس في هذا الاجتماع الاسكان من الاولويات الرئيسية للشعب، قائلاً: "ان الحكومة عازمة على تفعيل كافة قدرات الدولة في مجال الإسكان من أجل معالجة هموم الناس وخاصة الشباب، وتسهيل زواجهم"...

العميد آشتياني: لن نألو جهدا في تجهيز القوّات المسلحة وإسنادها

صرّح وزير الدفاع الايراني؛ لدى استقباله _في لقاءين منفصلين_ كلا من قائد القوة الجوية وقائد القوة البحرية التابعتين للجيش الايراني؛ اليوم الاربعاء، ان وزارته لن تدّخر جهداً في سبيل تجهيز القوات المسلحة وإسنادها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الدفاع الإيراني إلتقى اليوم الأربعاء، كلا من قائد القوة الجوية في الجيش الإيراني العميد" حميد واحدي " وقائد القوّة البحرية الأدميرال"شهرام ايراني".

وأكد العميد محمد رضا آشتياني: ان القوّتين الجوّية والبحرية في الجيش الإيراني، وبجهود وهمّة متخصصي الصناعات الدفاعية، اصبحتا في وضع مناسب من حيث المعدات والتجهيزات والجاهزية الدفاعية.

وتابع آشتياني: لن ندّخر جهدا في سبيل تجهيز القوّات المسلحة وإسنادها بصفتها ذراع القوّة للجمهورية الاسلامية الايرانية.

وأضاف وزير الدفاع الإيراني: وزارة الدفاع إستطاعت؛ من خلال تقديم العون القيّم للخبراء في القوّتين البحرية والجوّية للجيش، من تلبية الاحتياجات الحياتية والاستراتيجية لهاتين القوّتين دون الاعتماد على الخارج...

الصحة الايرانية: تسجيل 216 حالة وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية عن تسجيل 10 ألفا و 497 إصابة و216حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الثلاثاء ولغاية ظهر اليوم الاربعاء تم تسجيل 10ألفا و497 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 662 ألفا و458 إصابة مؤكدة.

واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1 الفا و805 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت ان 5 الفا و598 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة...

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