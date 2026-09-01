ابن الرضا: سنحوّل احتياجات قوات الدفاع الجوي إلى قدرة دفاعية

أفادت وكالة مهر للأنباء أن القائم بأعمال وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة قال، في رسالة بمناسبة يوم الدفاع الجوي، إن الصناعة الدفاعية للبلاد تلتزم، إلى جانب مقاتلي الدفاع الجوي، بتحويل احتياجات هذه القوة الاستراتيجية إلى تكنولوجيا، والتكنولوجيا إلى قدرة دفاعية.

وأضاف أن تجربة الحرب الأخيرة أثبتت مرة أخرى أن الدفاع الجوي هو أحد الركائز الأساسية للقوة الدفاعية للبلاد، وفي الوقت نفسه أحد أهم ميادين إظهار القدرات العلمية والتكنولوجية الإيرانية. وما يُستخدم اليوم في هذه القوة هو ثمرة ربط احتياجات الميدان، بمعرفة النخب وقدرة الصناعة الدفاعية؛ سلسلة يجب أن تكون دائماً في تطوير وابتكار، من خلال فهم التهديدات الجديدة.

وأكد أن الصناعة الدفاعية للبلاد تلتزم، إلى جانب مقاتلي الدفاع الجوي، بتحويل احتياجات هذه القوة الاستراتيجية إلى تكنولوجيا، والتكنولوجيا إلى قدرة دفاعية، والاستعداد، بالاعتماد على الشباب والمتخصصين الإيرانيين، لمواجهة تهديدات اليوم والغد للبلاد.

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