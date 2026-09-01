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٠١‏/٠٩‏/٢٠٢٦، ٤:٣٤ م

قائد بارز في البحرية الأمريكية يقرّ بصعوبة العودة إلى قاعدة البحرين

قائد بارز في البحرية الأمريكية يقرّ بصعوبة العودة إلى قاعدة البحرين

أقرّ قائد بارز في البحرية الأمريكية بصعوبة عودة القوات الأمريكية إلى قاعدتها في البحرين خلال الفترة القريبة المقبلة، في ظل التطورات الأمنية بالمنطقة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء قال الأدميرال داريل كادل، قائد البحرية الأمريكية، إن القوات الأمريكية لن تعود إلى قاعدتها في البحرين في المستقبل القريب، مشيراً إلى أن حاملة الطائرات «ثيودور روزفلت» ستتولى مهمة حاملة الطائرات «جورج واشنطن» في بحر العرب.

وخلال اجتماع موسع مع أفراد البحرية الأمريكية، أكد كادل أن العودة إلى قاعدة البحرين خلال الفترة القريبة المقبلة غير ممكنة.

وجاءت تصريحات قائد البحرية الأمريكية رداً على سؤال بشأن الأمتعة والمتعلقات الشخصية للعسكريين الأمريكيين الموجودين خارج القاعدة.

رمز الخبر 1973469
محمدرضا غفاری

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