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٠٨‏/١٠‏/٢٠٢١, ١:١٤ م

الجيش الأمريكي يدخل شاحنات محملة بالأسلحة إلى قواعده بريف الحسكة

الجيش الأمريكي يدخل شاحنات محملة بالأسلحة إلى قواعده بريف الحسكة

أدخل الجيش الأمريكي رتلا محملا بالأسلحة والذخائر ومعدات لوجستية قادما من شمال العراق إلى قواعده العسكرية بريف الحسكة، بحسب ما أفادت وكالة "سانا" السورية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت مصادر محلية من القحطانية بريف الحسكة الشمالي الشرقي أن "رتلا مؤلفا من 56 شاحنة وناقلة على متنها اسلحة وذخائر ومواد لوجستية و8 سيارات عسكرية جديدة نوع همر يرافقها عدد من السيارات التابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" لحمايتها قادمة من شمال العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي توجهت إلى قواعد الاحتلال في المناطق التي تنتشر فيها ميليشيا قسد".

وكانت القوات الأمريكية أدخلت السبت الماضي 70 آلية محملة بمعدات عسكرية توجهت إلى قاعدتها في تل بيدر بريف الحسكة الشمالي.

المصدر: "سانا"

/انتهى/

رمز الخبر 1918676
https://ar.mehrnews.com/news/1918676/

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