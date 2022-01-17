قوات الاحتلال الامريكي تواصل سرقة النفط السوري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المصادر المحلية في ريف اليعربية بالريف الشمالي الشرقي لسوريا ذكرت أن رتلاً مؤلفاً من 111 آلية منها 60 ناقلة محملة بمعدات عسكرية إضافة إلى صهاريج محملة بالنفط المسروق ترافقه 6 مدرعات عسكرية غادر الأراضي السورية عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى قواعد الاحتلال في شمال العراق.

والدير بالذكر ان قوات الاحتلال الأمريكي أخرجت في الثالث من الشهر الجاري رتلاً مؤلفاً من 128 آلية بينها 60 براداً وصهريجاً للنفط و60 ناقلة تحمل دبابات وعتاداً عسكرياً متنوعاً بعضها مغطى بشوادر و8 مدرعات من معبر الوليد غير الشرعي إلى شمال العراق./انتهى/