إيران تصدر الأدوية التكنولوجية الحيوية إلى 17 دولة حول العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال أمين عام مقر تطوير التكنولوجيا الحيوية والصحة والتكنولوجيا الطبية لوزارة الصحة الدكتور مصطفى قانعي في مؤتمر صحفي عقد في المعرض السادس والعشرين للمعدات الطبية وطب الأسنان والأدوية والمختبرات الذي عقد في وزارة الصحة: "إن معظم صادرات قطاع الصحة مرتبطة بالصناعات القائمة على المعرفة وفي مجال التكنولوجيا الحيوية".

ويرجع ذلك إلى أن إيران هي الدولة الوحيدة بين دول المنطقة التي تمتلك البنية التحتية اللازمة لإنتاج الأدوية التكنولوجية الحيوية. تمكنت إيران من تصدير التكنولوجيا الحيوية إلى 17 دولة. وتبلغ الأرقام الرسمية لصادرات التكنولوجيا الحيوية نحو 200 مليون دولار على الأكثر، ولكن التقديرات غير الرسمية تشير إلى أن الصادرات أعلى من ذلك بكثير. وبعبارة أخرى، بلغت الصادرات غير الرسمية خلال السنوات الخمس أو الست الماضية نحو 2.5 مليار تومان.

وأعرب قانعي عن أمله في أن تؤدي جهود الشركات القائمة على المعرفة إلى زيادة حصة الصادرات الإيرانية في هذا المجال وإنشاء أسواق جديدة للمنتجات الإيرانية.

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