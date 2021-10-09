النخالة يستقبل قادة الفصائل الفلسطينية مهنئين بذكرى الانطلاقة حركة الجهاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ضم الوفد كلاًّ من: أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة د. طلال ناجي، وأمين سر حركة فتح الانتفاضة زياد الصغير (أبو حازم)، وأمين عام جبهة النضال الشعبي الفلسطيني خالد عبد المجيد، وأمين عام منظمة الصاعقة معين حامد، ونائب أمين عام الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فهد سليمان. وذلك بحضور ممثل الحركة في لبنان إحسان عطايا.

وقد نوّه قادة الفصائل بأهمية ذكرى الانطلاقة المباركة، والدور الكبير الذي تقوم به حركة الجهاد الإسلامي على المستويات كافة، ولا سيما في ميدان المقاومة المسلحة، ومواجهة مخططات التهويد والصهيونية ومشاريع التطبيع الخيانية، والدور المميز في توحيد قوى المقاومة الفلسطينية.

من جهته، رحب الأمين العام زياد النخالة بالوفود، شاكرًا لهم هذا الحضور المميز، الذي ينم عن عمق العلاقة التي تربط حركة الجهاد الإسلامي بالرفاق والإخوة في الفصائل كافة، مؤكدًا على أهمية توثيق العلاقات والروابط على قاعدة استمرار مواجهة العدو الصهيوني وكل المخططات التي تستهدف تصفية قضية فلسطين.

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