الجهاد وحماس تُأكدان على وحدة الصف الفلسطيني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل ممثل "حركة الجهاد الإسلامي" في لبنان إحسان عطايا، وفدًا قياديًّا من حركة المقاومة الإسلامية حماس برئاسة ممثلها في لبنان أحمد عبد الهادي، ضم: نائب المسؤول السياسي في لبنان جهاد طه، ومسؤول العلاقات السياسية والإعلامية عبد المجيد العوض، وأعضاء القيادة السياسية أحمد الأسدي، وأبو خليل قاسم، ومحمود بركة. وذلك بحضور مسؤول العلاقات الفلسطينية لحركة الجهاد في لبنان أبو سامر موسى، ومسؤول العلاقات اللبنانية أبو وسام منوّر.

وبداية أكّد "عبد الهادي" على متانة العلاقة مع الإخوة في حركة الجهاد الإسلامي، وعلى اعتزاز حركة حماس بهذه العلاقة التي تعمّدت بالدم والجراحات على طريق الجهاد والمقاومة، متعاهدين على التمسك بوحدة الدم والمسار والمصير حتى التحرير والعودة.

وبدوره شكر عطايا وفد حماس على حضورهم وتعزيتهم بالشهداء، وإشادتهم بأداء المقاومة في التصدي للعدوان الصهيوني الأخير، وأشار إلى أهمية إفشال مخططات العدو في شق الصف الفلسطيني، وأكد على أن حركة الجهاد استطاعت إفشال هدف العدو الصهيوني من اغتيال قادة سرايا القدس، وتوجيه ضربة للحركة لإضعاف قوتها المتنامية بشكل ملحوظ في الضفة الغربية.

وأشاد الجانبان بصمود شعبنا الفلسطيني وبتكاملية العمل المقاوم في مواجهة العدوان الصهيوني على غزة، سائلين المولى تعالى أن يرحم الشهداء الذين ارتقوا في طريق العزة والكرامة، ولا سيما الشهيدين القائدين من سرايا القدس تيسير الجعبري وخالد منصور، مؤكدين أن دماءهم ستظل نبراسا على طريق التحرير والعودة، وأن يشفي الجرحى، وأن يرزقنا تحرير أسرانا البواسل.

وكما أكّد الطرفان على أنّ رسوخ العلاقة بين الحركتين أفشل وسيفشل كل المحاولات الخبيثة للعدو الصهيوني وأدواته في إيجاد شرخٍ بينهما، مؤكدين على متانة جبهة المقاومة في غزّة وفي غرفة العمليات المشتركة./انتهى/