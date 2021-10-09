إيران تحرز ميداليتين ذهبيتين في بطولة العالم للمصارعة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال نهائيات بطولة العالم في المصارعة الرومانية المقامة على ارض العاصمة النرويجية اوسلو، فاز ساروي من فئة الوزن 97 كيلوغرام على منافسه المجري بنتيجة 3-1 و حصل على أول ميدالية ذهبية لإيران خلال هذه البطولة.

كما فاز المصارع الإيراني علي اكبر يوسفي في وزن 130 كيلوغرام على منافسه الروسي و حصل على الذهبية.

وكان قد فاز يوم أمس كل من المصارعان الايرانيان محمد علي كرائي وبجمان بشتام، في وزني 77 و 82 كيلوغرام، بمداليتين برونزيتين في بطولة العالم للمصارعة الرومانية.

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