سعيد محمد مُستشاراً لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الرئيس الإيراني حجة الإسلام "إبراهيم رئيسي" أصد قراراً تم بموجبه تعيين "سعيد محمد" مُستشاراً للرئيس الإيراني في شؤون المناطق الحرّة، والشؤون التجارية والصناعية والإقتصادية.
/إنتهى/
أصدر الرئيس الإيراني حجة الإٍلام "إبراهيم رئيسي" قراراً بتعيين "سعيد محمد" مُستشاراً له في شؤون المناطق الحرة والشؤون الصناعية والتجارية والإقتصادية.
وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الرئيس الإيراني حجة الإسلام "إبراهيم رئيسي" أصد قراراً تم بموجبه تعيين "سعيد محمد" مُستشاراً للرئيس الإيراني في شؤون المناطق الحرّة، والشؤون التجارية والصناعية والإقتصادية.
/إنتهى/
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