سعيد محمد مُستشاراً لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الرئيس الإيراني حجة الإسلام "إبراهيم رئيسي" أصد قراراً تم بموجبه تعيين "سعيد محمد" مُستشاراً للرئيس الإيراني في شؤون المناطق الحرّة، والشؤون التجارية والصناعية والإقتصادية.

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