عرض 31 منتجًا تكنولوجيًا في شبكة صناعة الطيران والملاحة الجوية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المعاونية العلمية والتكنولوجية التابعة لرئاسة الجمهورية الايرانية أشارت في حوار لها مع مراسل مهر الى أن "رصد وتقييم أوضاع النشطاء والشركات المعرفية للطيران والملاحة الجوية"، و "تعزيز الإنتاج المحلي"، و "إنشاء وصيانة وتطوير أعمال معرفة الطيران" و " يعد خفض معدل التدفق " و "تسويق التكنولوجيا ومنتجات قاعدة المعرفة للطيران والعلامات التجارية لمنتجات وخدمات الطيران في البلاد" أحد أهم أهداف المعاونية العلمية لإنشاء شبكة صناعة الطيران.

في الوقت الحاضر، تم تسجيل 31 منتجًا تكنولوجيًا في مجالات الطيران العام والطائرات بدون طيار والطائرات النفاثة ومعدات المطارات وقطع غيار الطائرات ومحركات الطائرات والإصلاح والصيانة والإصلاح في هذه الشبكة.

وتعمل المجموعة الجوية لتكنولوجيا الفضاء المتقدمة ومقر تطوير النقل التابع للمعاونية العلمية والتكنولوجية التابعة لرئاسة الجمهورية الايرانية على إنشاء هذه الشبكة لدعم الشركات القائمة المعرفية، وبالتالي تقرب إيران خطوة واحدة لتصبح واحدة من أفضل 10 دول في العالم في الصناعة.

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