المعاونية العلمية لرئاسة الجمهورية تدعم 110 مشاريع مبتكرة لتطوير تقنية الليزر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن أحد موضوعات نشاط مقر تطوير تكنولوجيا الفوتونات والليزر والمواد المتقدمة يرتبط بتطوير وتقديم حلول لتنمية التكنولوجيا في مجال الضوئيات والمواد المتقدمة.

ويمثل نتاج جهود الشركات العاملة في مجال البصريات والكهرباء والإلكترونيات هو المنتجات المتقدمة والآلية من 1200 شركة.

حتى الآن، وافقت معاونية الشؤون العلمية والتقنية في رئاسة الجمهورية الاسلامية الايرانية على 110 مشروعًا من الكيانات القانونية، بما في ذلك الشركات ومراكز البحوث ومراكز التكنولوجيا، وتم تزويدهم بالدعم والتسهيلات.

ويتم اختيار هذه المشاريع بعد تلقي آراء واستشارات النخب العلمية والصناعية وبناءً على الأولويات والاحتياجات الصناعية في البلاد، وبعد التقييمات والدراسات المتخصصة، يتم إضافتها إلى سلة الدعم كمشروع مختار.

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