القوة البحرية تعلن عن جهوزيتها للرد على أي تهديد للحدود المائية الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال قائد القوّة البحرية الأدميرال شهرام ايراني في اجتماع مع موظفين قاعدة بوشهر البحرية ستبقى تضحيات شهداء قاعدة بوشهر البحرية في التاريخ بلادنا الى الابد.

وأشار الادميرال إيراني إلى أن المسؤولية في الإسلام أمانة إلهية، مؤكداً بان اليوم على المسؤولين مثل الشهداء أن يضحوا بأنفسهم للناس وأن يكونوا مسؤولين تجاه وظائفهم التی حولت لهم ولا یمکن تحقیق ذلك الا من خلال المعرفة الكاملة للاشخاص بوظائفهم و العمل الصحيح بها.

وتابع القول بان الاتباع من اوامر قائد الثورة الاسلامية السبب الرئيسي في الفوز على العدو كما ان ارتداء الزي المقدس لأسطول الجيش يدل على مسؤولية كل فرد تجاه هذه الحدود.

واعتبر قائد البحرية ان شعار "طريقنا طريق الحسين (ع)" يعبر عن استراتيجية القوة البحرية، مؤكداً نحن جاهزون للدفاع من الحدود المائية للبلاد.

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