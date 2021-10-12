الحوار الإيراني السعودي يركز على القضايا الثنائية والإقليمية / تسجيل 276 حالة وفاة جديدة بكورونا

الخارجية الإيرانية: الحوار الإيراني السعودي يركز على القضايا الثنائية والإقليمية خاصة الخليج الفارسي واليمن

صرح المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، أن "الجمهورية الإسلامية قد أجرت أربع جولات من المحادثات مع السعودية في بغداد"، وذكر أن "هذه المحادثات ركزت على القضايا الثنائية والإقليمية، وخاصة الخليج الفارسي واليمن".

في رسالة؛ قائد الثورة يعزي بوفاة حجة الإسلام محمدي تاكندي

ارسل قائد الثورة الاسلامية، ايه الله السيد علي الخامنئي برقية تعزية في وفاة حجة الإسلام محمدي تاكندي

قائد القوّة البحرية: القوة البحرية تعلن عن جهوزيتها للرد على أي تهديد للحدود المائية الإيرانية

قال الأدميرال الإيراني إن البحرية التابعة للجيش بقيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة سترد لأي تهديد ومستعدة للدفاع عن حدود البلاد المائية.

إسلامي يتفقد منشأة الشهيد "فخري زادة" للأبحاث

قام نائب الرئيس ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بزيارة للبنية التحتية العلمية لمعهد العلوم والتكنولوجيا النووية.

قاليباف لرئيس البرلمان السويسري: رفع العقوبات شرط اساس لعقد اي اتفاق مع ايران

شدد رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني، ان ايران يجب ان تطمئن ان اميركا ستلغي العقوبات المفروضة على الشعب الايراني مشيراً إلى ان التوافقات يجب الا تبقى على الورق فقط بل يجب ان تؤدي الى انتفاع ايران اقتصاديا.

قائد مقر خاتم الانبياء للدفاع الجوي؛ ايران تطلق مناورات جوية مشتركة يوم غد الثلاثاء

اعلن قائد مقر خاتم الانبياء للدفاع الجوي الايراني، العميد قادر رحيم زاده، عن اطلاق مناورات جوية مشتركة للحرس الثوري والجيش الايراني يوم غد الثلاثاء.

خلال اتصال هاتفي؛ وزيرا خارجية ايران وجنوب افريقيا يؤكدان على ضرورة توسيع العلاقات الثنائية

اكد وزيرا خارجية ايران وجنوب افريقيا خلال اتصال هاتفي على ضرورة توسيع العلاقات الثنائية بين البلدين.

القائد العام للحرس الثوري: التعبئة الشعبية كسرت الحظر وتقدمت في كافة المجالات

اكد القائد العام للحرس الثوري الايراني على ان هدف التعبئة الشعبية هو الاثبات ان الحظر المفروض على ايران لايعيق تقدم البلاد.

الصحة الايرانية: تسجيل 276 حالة وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية عن تسجيل 13 ألفا و 504 إصابة و276حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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